Tradimento a Roma | il video virale del ragazzo nudo | cosa è successo

Leggi su cultweb

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ildi un presuntosta infuriando senza rivali sul web in questi giorni. Maveramente? Ad aver effettuato ilè stato Emanuele Giuili, chef del Forte Antenne di. L’uomo ha sguainato il suo smartphone quando ha notato un giovane, coperto da un asciugamano correre fuggendo tra le vie che circondano Piazza Vittorio a. Ilera inseguito da una ragazza, che a sua volta urlava di restituirle qual. Il pensiero di tutti è andato immediatamente a unscoperto dalla donna. Ma la storia potrebbe non essere questa. Il giovane in fuga urla: ...