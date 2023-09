TPI incontra i giovani di Caivano | appuntamento all’Itis Francesco Morano | la diretta

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tutti parlano di. Ma nessuno sa chi sia, cosa pensi, cosa voglia davvero la sua gente. The Post Internazionale ha dedicato un intero numero ai suoi cittadini e in particolare aidi Parco Verde, chiedendo a 10 ragazzi del posto di scrivere le loro storie. Abbiamo chiesto loro di raccontarsi in prima persona, perché chi non vive lì, non può capire e non può giudicare. Oggi, lunedì 18 settembre, TPI ha organizzato un incontrocon la preside-coraggio, Eugenia Carfora e alcuni studenti, con cui rivivremo alcune di quelle storie. Unvolto ad approfondire e a dare voce a chi voce non ce l’ha mai. Presenti il direttore di TPI Giulio Gambino, il vicedirettore Stefano Mentana e la giornalista di TPI Lara Tomasetta. L’incontro sarà trasmesso ...

La luce su Caivano non deve spegnersi. Il comune partenopeo ormai noto alle cronache televisive e mediatiche dopo lo stupro delle due sorelline, è da settimane oggetto di attenzione. Sono già due i bl ...