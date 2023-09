Totti e Mourinho al Tre Fontane alla partita di Cristian contro la Roma Primavera

Curiosità: José Mário dos Santos Mourinho Félix, noto semplicemente come José Mourinho (IPA: [u'z mo'iu]; Setúbal, 26 gennaio 1963), è un allenatore di calcio portoghese, tecnico della Roma.

ROMA - Uncontro la Roma al Tre Fontane dove Cristian, figlio dell'ex capitano Francesco , ha sfidato la Primavera giallorossa con la maglia del Frosinone in una sorta di 'derby del cuore' a cui l'ex ...Sotto gli occhi ditorna in campo la Roma Primavera dopo la tanto discussa sconfitta a tavolino contro l' Empoli Gli uomini di Guidi affronteranno quest'oggi alle ore 16:30 il Frosinone nel match ...

Totti fa sognare i tifosi della Roma, il retroscena con Mourinho: web in tilt Virgilio Sport

Ma in tribuna, come spesso accaduto in passato, con il suo collaboratore Nuno Santos c'era anche José Mourinho, reduce dal trionfale 7-0 rifilato dalla Roma all'Empoli in un Olimpico come sempre sold ...Intervista esclusiva di Massimo Papitto ad Amantino Mancini ex ala sinistra della Roma dal 2003 al 2008 e autore di 154 partite e 40 gol complessivi con la maglia giallorossa. Queste le sue parole: ...