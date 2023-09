Torna la politica in tv | chi sale e chi scende Male Formigli e Parenzo | bene Del Debbio e Giordano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 settembre 2023)lain televisione e i dati degli ascolti premiano la tradizione: vannoi format consolidati con i conduttori noti, cioè Paolo Dele Mariosu Retequattro, mentre non decolla per il momento la conduzione di Davida L’aria che tira al posto di Myrta Merlino. Buona la partenza su Mediaset di Bianca Berlinguer che ottiene il 9% di share. Il flop diDall’analisi completa tratta da davidemaggio.it con i numeri degli ascolti tv all’esordio dei principali programmi rapportati a quelli della prima puntata della passata stagione si evince che perdono ascoltatori L’aria che tira ma anche Agorà su Rai3, aumentano invece gli ascolti per Otto e mezzo. Non è andatoil debutto di ...