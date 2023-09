Torino | Zapata titolare in cerca del primo gol

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilin campo alle 18.30 contro la Salernitana allo Stadio Arechi: in attesa del ritorno di Sanabria l’attacco è sulle spalle diIlscenderà in campo questo pomeriggio all’Arechi contro la Salernitana. Per l’occasione Juric si affida a Duvan, alla sua seconda dain granata. In attesa che Sanabria recuperi la condizione, come riportato da Tuttosport, per provare la coppia tutta sudamericana, oggi tocca all’ex Atalanta, che vuole sbloccarsi con la prima rete con la maglia del Toro.

Ilin campo alle 18.30 contro la Salernitana allo Stadio Arechi: in attesa del ritorno di Sanabria l'attacco è sulle spalle diIlscenderà in campo questo pomeriggio all'Arechi contro la Salernitana. Per l'occasione Juric si affida a Duvan, alla sua seconda da titolare in granata. In attesa che Sanabria ...(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic;. In panchina: Gemello, Zima, N'guessan, Sazonov, Soppy, Gineitis,...(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic;. Salernitana -: chi vince Salernitana Pareggio...

Salernitana-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Corriere Torino: "Attorno a Zapata" Torino Granata

Il Torino in campo alle 18.30 contro la Salernitana allo Stadio Arechi: in attesa del ritorno di Sanabria l’attacco è sulle spalle di Zapata Il Torino scenderà in campo questo pomeriggio all’Arechi ...Torino e Salernitana si affronteranno oggi alle 18:30 in occasione della 4a giornata di Serie A. Dopo la vittoria ottenuta contro il Genoa in extremis, il Toro vuole continuare a macinare punti per te ...