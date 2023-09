Torino sbanca Salerno | Radonjic con una doppietta decida la partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilvince la secondaconsecutiva, questa volta in casa della Salernitana: termina 0-3 la sfida appena conclusa allo Stadio Arechi. Decisiva ladi Nemanja. VITTORIA FACILE – Ilvince 0-3 in casa della Salernitana, grazie soprattutto alladi Nemanja. Ma non è il solo ad andare a segno: al 15?, infatti, sblocca le marcature il capitano Alessandro Buongiorno. Dopodiché, il trequartista serbo sale in cattedra e decide letteralmente lasegnando una(un gol per tempo), sfiorando anche il terzo gol, annullato dal VAR per fuorigioco. In campo da titolare anche l’ex Raoul Bellanova schierato sulla fascia destra, ammonito e autore dell’assist per il terzo gol ...