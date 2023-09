Torino | Buongiorno | «Salernitana? Un successo importante per la continuità»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Alessandro, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro laAlessandro, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la. PAROLE – «Siamo contenti, abbiamo lavorato duro, unper la. Se sono rimasto per queste emozioni? Sì, sono rimasto anche per questo, una grande emozione. Sicuramente è stato un momento di grande scelta da parte mia. Ho pensato tanto e alla fine ha vinto il cuore, sono contento sia andata così. Zapata? In campo non penso ci sia bisogno di altri commenti, fuori dal campo è una persona ottima e un bravissimo ragazzo. Gli parlo tanto e insieme possiamo aiutare tutti i ...