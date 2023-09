Tomori | «Newscastle? Dobbiamo imparare dalle cose fatte male con l’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il Milan deve provare subito ad archiviare la disfatta contro l’Inter perché domani a San Siro è atteso il Newcastle.spiega, su Sky Sport 24, l’atteggiamento giusto da mettere in campo. FARE MEGLIO – La delusione per il 5-1 subito contro l’Inter resta, ma il Milan cerca di pensare avanti. Queste le dichiarazioni di Fikayodopo la sconfitta nel derby: «Siamo delusi dopo la partita con l’Inter ma ne abbiamo un’altra domani.rilassarci e cercare di fare meglio nella prossima. Sappiamo bene la nostra qualità. Certo che non volevamo perdere l’ultima partita che abbiamo giocato, ma è successo eche non abbiamo fatto bene. Cercheremo di fare meglio sia in campionato che in Champions League. Non possiamo essere ancora delusi ...