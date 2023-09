Tiro a volo | Europei juniores 2023 | l’Italia dello skeet domina nelle gare a squadre! Arrivano due ori

(Di lunedì 18 settembre 2023) A Osijek, dove si stanno tenendo glidi, in questi giorni dedicati agli, un’altra giornata disi è conclusa. Dopo le qualificazioni individuali del trap maschile e femminile, è stata la volta dei contest a squadre. Ecco come sono andate le cose. Gara a squadrefemminiletrionfa mettendosi l’oro al collo grazie alle sue tre rappresentanti. Damiana Paolacci, Viola Picciolli e Sara Bongini superano tutta la concorrenza regolando, in particolare, la Slovacchia nel Gold Medal Match con lo score di 6-4. A completare il podio ci ha pensato la Gran Bretagna, abile nel pie6-2 la Germania. Gara a squadremaschile La ...

Curiosità: Il termine generico tiro a volo identifica ogni attività a fini sportivi, o sport riconosciuto, del presente o del passato, che consista nel colpire un bersaglio in volo con un'arma da fuoco.

