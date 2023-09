Tiro a segno | Campionati Italiani 300 metri | titoli a De Feo e Boccalari

(Di lunedì 18 settembre 2023) A Tolmezzo si è conclusa l’edizione 2023 deia 300di. Nella specialità di fucile standard il titolo va a Ilaria De Feo con 558 punti davanti a Ferdinando(549 punti) e Pietro Rosetti (548). Nella specialità di arma libera a terra ha centrato il titolo Ferdinandocon 590 pt; Cosimo Briano a parità di punteggio ha dovuto accontentarsi del secondo posto, mentre anche in questo caso il bronz è andato a Pietro Rosetti. Infine, nell’arma libera 3 posizioni ancora prima piazza per Ferdinandocon 559 pt; seconda Ilaria De Feo con 555 e medaglia di bronzo per Riccardo Sollazzo con 548. SportFace.

Giocatore con una potenza diincredibile ha, scritto una pagine indimenticabile della storia ... Anche per lui diversi i gol messi ain quella stagione ma, per tutti i tifosi del club ...... e così attirò subito l'interesse di Esterino Magli, 69 anni, uno dei più grandi campioni di, ora suo istruttore tecnico. Cosa notò in lei "Ildi una predestinazione - afferma - . Mai ......conclusa da undi Speranza dal limite dell'area, con il pallone che passa alto di poco sopra la traversa. Al 12' proteste azzurre per un atterramento in area di Boccia, ma l'arbitro fadi ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio 2023: Edoardo Bonazzi ottavo nella carabina tre posizioni, Maria Varricchio 20ma nella pistola da 25 metri OA Sport

Coppa del mondo di tiro a segno: Italia in testa al medagliere Armi Magazine

Dopo la scorpacciata dei giorni precedenti, non ci sono podi per l'Italia nella penultima giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno in corso a Rio de Janeiro, in Brasil ...Rodrigo Da Costa, calciatore del Memphis 901 FC, squadra del campionato USL americano, ha segnato con uno spettacolare tiro a giro durante la partita contro l’Hartford Athletic. Da Costa ha calciato ...