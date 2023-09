TikToker viaggia sul taxi che si guida da solo | dove si può trovare e come funziona

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 settembre 2023) Unaitaliana prende un'alternativo': non c'è nessun conducente alla. La macchina sida sola. Eccosi possonoauto del genere eno Le automobili che sino da sole, comunemente conosciuteveicoli autonomi o self-driving cars, rappresentano una delle più rivoluzionarie innovazioni nel settore automobilistico e nella tecnologia in generale. Questi veicoli, dotati di avanzati sistemi di intelligenza artificiale, sensori e algoritmi sofisticati, sono progettati per condurre senza l'intervento umano, offrendo un potenziale trasformativo per la mobilità futura. Uno dei principali obiettivi dei veicoli autonomi è migliorare la sicurezza stradale. Gli incidenti ...