Thuram che gesto! Regala la maglia al figlio di Inzaghi e chiede a Dazn di non togliere le immagini

(Di lunedì 18 settembre 2023) Marcusè stato il protagonista del derby di Milano non solo in campo, ma anche fuori. L'attaccante ha fine gara hato...

Marcus Lilian Thuram-Ulien (Parma, 6 agosto 1997) è un calciatore francese, attaccante dell'Inter e della nazionale francese, con cui è diventato vicecampione del mondo nel 2022.

Un viaggioera in programma da tempo, come ha raccontato lo stessoalla fine del derby: " Due anni fa dovevo venire all'Inter, mi sono fatto male ma avevo comunque dato la mia parola al ...Ma è altrettanto ovviola cinquina firmatata da, Lautaro, Mkhitaryan (doppietta) e Frattesi è stata pesante. Le colpevengono attribuite a Pioli Milan alla quinta sconfitta su cinque ...

Marcus Thuram è diventato subito un trascinatore dell'Inter in questo inizio di stagione: i segreto del suo avvio strepitoso ...