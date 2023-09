Thiago Silva Critica EA Sports Perchè Non E’ Contento Della Sua Carta Inserita In FC 24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Con la release del database del simulatore calcistico di Electronic Arts ogni anno alcuni calciatori manifestano il loro malumore o tramite i social o tramite dei video. Questa volta è stato l’ex capitanonazionale brasiliana e del Chelsea. Durante un video promozionale di EAFC 24 pubblicato sul canale youtubePremier League il difensore brasiliano ha potuto vedere l’overall e le statsche ritroveremo nel database ufficialemodalità Ultimate Team e la sua reazione non è stata molto positiva.ha dichiarato mimando l’esilarante situazione: “Forse gli sviluppatori del gioco non guardano le partite oppure se le guardana mettono le mani avanti agli ...

Curiosità: Thiago Emiliano da Silva, noto come Thiago Silva (IPA: [ti'agu 'siwv]; Rio de Janeiro, 22 settembre 1984) è un calciatore brasiliano, difensore del Chelsea e della nazionale brasiliana, di cui è capitano e con cui è diventato campione del Sud America nel 2019.

Thiago Silva ha accusato EA Sports di non guardare le partite dopo aver scoperto che il suo è rating è calato rispetto FIFA 23.