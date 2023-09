(Di lunedì 18 settembre 2023) Era il 2019 quandoMay, prima ministra, ha annunciato le proprie dimissioni. Non troppi mesi prima che il mondo piombasse nell’incubo della pandemia di Covid-19. Dall’annuncio all’ufficialità sono trascorse due settimane, con May rimasta in carica per gestire affari in corso e garantire stabilità al governo, fino alla scelta del suo sostituto da parte del Partito Conservatore. In tal senso sappiamo come sono andate le cose, con la scelta ricaduta su Boris Johnson, non senza polemiche. I motivi delle dimissioniMay era diventata primo ministro del Regno Unito in una situazione decisamente complessa, date le dimissioni nel 2016 di David Cameron. Era stato lui a indire il referendum sulla Brexit, pur considerandolo un errore. Accusato d’averlo fatto soltanto per rafforzare il proprio potere politico, si è ...

Nel 2019ha stabilito un obiettivo di emissioni zero e ha fissato l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 per il Regno Unito. Il Paese è stato il primo del G7 a ...Come quando con grande entusiasmo chiese a un senatore paraplegico di alzarsi per ricevere degli applausi, o quando scambiò Margaret Thatcher per, fino a Putin che 'sta chiaramente ...Come quando con grande entusiasmo chiese a un senatore paraplegico di alzarsi per ricevere degli applausi, o quando scambiò Margaret Thatcher per, fino a Putin che 'sta chiaramente ...

Theresa May: perché l’ex premier britannica si è dimessa QuiFinanza

Theresa May: ritratto in stile espressionista fa impazzire Twitter Vogue Italia

Era il 2019 quando Theresa May, prima ministra britannica, ha annunciato le proprie dimissioni. Non troppi mesi prima che il mondo piombasse nell’incubo della pandemia di Covid-19. Dall’annuncio ...Su Twitter le persone si danno appuntamento per commentare le puntate di qualche seguitissima serie Netflix, per condividere qualche pettegolezzo, per chiedere consigli anonimi e spassionati su situaz ...