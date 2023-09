The Post | la storia vera alla base del film

Leggi su screenworld

(Di lunedì 18 settembre 2023) Theè ispiratodella battaglia per la libertà di stampa intrapresa dal Washingtonin meritopubblicazione dei cosiddetti Pentagon Papers, documenti federali top secret sulle strategie e gli interventi degli Stati Uniti d’America in Vietnam nel periodo fra il 1945 e il 1967. Ben 7000 pagine che svelavano nel dettaglio un ventennio di bugie e coperture occultate all’elettorato e all’opinione pubblica da quattro presidenze (Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson). Ecco la. Nel 1969 le Carte del Pentagono furono fotocopiate da Daniel Ellsberg, un ex marine e analista militare in servizio in Vietnam nel 1966, dove fu testimone diretto di eventi successivamente manipolati o taciuti; Ellsberg consegnò i documenti al New York Times che, ...