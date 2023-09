Testa di Lepre | Tragliata e Tragliatella | il Comune riqualifica le periferie ma… solo a metà

(Di lunedì 18 settembre 2023) Fiumicino – Un vero angolo bucolico di campagna romana: questa è la presentazione della zona della periferia nord di Fiumicino. Stiamo parlando dei borghi didi. Da qualche settimana sono iniziati diversi lavori dizione, messa in sicurezza e decoro urbano. Una serie di interventi di cui si sentiva il bisogno da anni, per rendere maggiormente vivibile questa zona della nostra città. L’intervento più oneroso ed importante è stato sicuramente quello del rinforzo del la strada di via Castel Sant’Angelo all’altezza di Sant’Isidoro, laddove da anni un indebolimento strutturale aveva reso necessario chiudere la percorribilità ai carichi pesanti. Altro intervento, molto apprezzato, è quello dell’illuminazione di due incroci pericolosi: quello di via dell’Arrone ...

Curiosità: Testa di Lepre è una frazione di Fiumicino, in provincia di Roma, già zona extraurbana di Roma. Il quartiere è suddiviso nelle zone di Testa di Lepre di Sopra e di Testa di Lepre di Sotto.

Al 66', sugli sviluppi di un corner, l'indisturbato Simonetti mette alto di. Due minuti più ... Allenatore: Maradona Jr Montecalcio: Scolavino, Pollio, Cioffi, Sieno (57'), Gatta, Fiorillo, ...ditutto è pronto per la 'Corri2023', una manifestazione che ha tutte le carte in regola per attrarre un grande pubblico. Oltre allo sport, spazio però anche agli amici animali, con ...

Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella: il Comune riqualifica le ... Il Faro online

Testa di Lepre, il Palio dei Fontanili tra rievocazione storica e fettuccine Canale Dieci

Oppure, per restare nelle metafora dell’atletica leggera, un torneo fatto di 38 partite concede altre opzioni e c’è il rischio che a condurre subito in testa si faccia solo la lepre, finendo per ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Zagabria 2023, tappa del World Athletics Continental Tour. La citt ...