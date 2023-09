Terribile schianto tra più mezzi | pesantissimo il bilancio e strada chiusa

(Di lunedì 18 settembre 2023) Gravissimo incidentele a Stanghella, piccolo comune in provincia di Padova; loè avvenuto stamani, lunedì 18 settembre, intorno alle ore 9 lungo lastatale 16 al chilometro 31 e 300 metri. Coinvolti quattro: due auto e due tir.il: tre feriti di cui uno, un 33enne, in condizioni disperate. Scrive Rainews come: “I pompieri arrivati da Este e Rovigo con quattro auto, tra cui l’autogrù e 12 operatori, hanno messo in sicurezza ie prestato soccorso alle persone coinvolte”. >“Parti proprio male…”. I Fatti Vostri, subito il caso tra Anna Falchi e Tiberio Timperi: è successo in diretta (VIDEO) “Un autoarticolato e un’auto sono finiti sotto il pianole. Feriti i due ...

Curiosità: Riccione (Arciôn o Arzòn in romagnolo) è un comune italiano di 34 754 abitanti della provincia di Rimini in Emilia-Romagna. Nota località balneare della Riviera romagnola, dal 1990 può fregiarsi del titolo onorifico di città.

Il pilota è riuscito a mettersi in salvo prima delloe qualche istante prima aveva ... Ma per capire quale sia stata la causa di questoincidente bisognerà attendere ancora qualche ...Ancora un incidente mortale in provincia di Trapani. Un uomo è morto nelloavvenuto questa notte sulla statale 115 tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. La ...di unincidente ...

Morto dopo 6 giorni in coma: motociclista non sopravvive al terribile schianto in autostrada RavennaToday

Terribile schianto a Stanghella tra due auto e due camion, 33enne gravissimo. Video ilgazzettino.it

Lo schianto era stato terribile e le condizioni erano subito sembrate disperate. È morta la 22enne di Bressanone rimasta coinvolta sabato 16 settembre in un incidente a San Felice del Benaco, comune ...Dolore e cordoglio nell’entroterra foggiano per Giovanni Pirro: il giovane aveva 23 anni ed è morto in un incidente stradale sulla Strada ...