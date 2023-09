Terremoto Toscana e Emilia Romagna | Protezione civile | No danni importanti né feriti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Non ci risultanoné, molta paura con la gente in strada. Continueremo le verifiche durante la mattinata". Così a Sky Tg24 Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della, dopo le scosse didi oggi traed. " La prima scossa alle 5:10, di magnitudo 4.8, è avvenuta nella provincia di Firenze, nel comune di Marradi . L'evento è stato avvertito perché la magnitudo è tale da essere ben percepita dalle persone, alcune delle quali sono scese in strada con apprensione - ha spiegato ancora Curcio durante Non Stop News su RTL 102.5 - Sono state effettuate alcune verifiche, e il comune ha disposto ulteriori controlli, compresa la verifica da parte ...