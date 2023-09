Terremoto Toscana e Emilia Romagna oggi | ritardi e cancellazione treni

(Di lunedì 18 settembre 2023) Circolazione ferroviaria sospesa tra Bologna e Firenze dalle 5:10 per verifiche tecniche dopo ildi18 settembre 2023 traed. La circolazione è invece tornata regolare a Faenza, si legge sul sito ditalia. IAlta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo via Prato con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. IRegionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Borgo San Lorenzo e Firenze. E’ possibile conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... con epicentro a Maradi, è stata "avvertita in molte zone della". Al momento, "non risultano situazioni di particolare criticità a seguito delcon epicentro a Marradi. Continueranno ...L'Alta Velocità è stata deviata sulla Direttissima. Interrotta la linea Pontassieve - Borgo San Lorenzo da Pontassieve e la Faentina fino a VagliaLa scossa più forte è stata registrata alle 5,10 con epicentro a Marradi, Scuole chiuse anche a Borgo San Lorenzo

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Gente in strada - Giani (regione Toscana), ritardi per verifiche sulla linea ferroviaria - Giani (regione Toscana), ritardi per verifiche sulla linea ferroviaria RaiNews

Terremoto, forte scossa tra Toscana e Romagna: avvertita a Firenze, magnitudo 4.8 Open

Scossa di terremoto in Toscana, con epicentro vicino a Marradi, in provincia di Firenze. Scosse avvertite in Emilia Romagna e Marche.Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.9 è stata avvertita stamani all'alba a pochi chilometri da Marradi, in Toscana.