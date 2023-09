(Di lunedì 18 settembre 2023) La scossa dicon epicentro a Marradi (Firenze) è stata avvertita distintamente in varie zone della vicinacolpita dall'alluvione di maggio, in particolari nelle zone interne delle ...

La scossa dicon epicentro a Marradi (Firenze) è stata avvertita distintamente in varie zone della vicina Romagna colpita dall'alluvione di maggio, in particolari nelle zone interne delle province di ......le scosse delche in 30 secondi ha messo in ginocchio la perla del Marocco: con oltre 2mila vittime e villaggi isolati. "Chi era nel riad - continua a raccontare Valentina - ha...Leggi anchein Marocco, la comunità marocchina bresciana pronta ad aiutarein ... "Quando hola notizia del sisma, non ho esitato a sfruttare il mio profilo per dare una mano ...

Terremoto sentito anche in Romagna, crepe in alcune case - Ultima ... Agenzia ANSA

Ore 5,10, fortissima scossa di terremoto: paura in Romagna. Tante chiamate al 115 ForlìToday

(Adnkronos) – Terremoto oggi tra la Toscana e l’Emilia Romagna. Diverse le scosse. Alle ore 4.38 una scossa di intensità 3.3 è stata registrata dall’Ingv a 4 Km a sud ovest di Marradi, nell’Appennino ...Una scossa di terremoto, magnitudo tra 4.6 e 5.1 si è verificata alle 5.10 nel Fiorentinio. E' la stima della effettuta dall’Ingv. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze. Al momento non s ...