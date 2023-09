Terremoto | scossa di magnitudo 4 9 nel Fiorentino | Paura a Firenze | danni nel Forlivese

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il sisma è stato avvertito in tutta la Toscana e nelle regioni limitrofe, compresa l'Emilia - Romagna e le Marche. Con lo stesso epicentro i sismografi dell'Ingv hanno registrato un'altradi ...

Stiamo verificando eventuali danni causati dalla fortediavvertita in molte zone della Toscana'. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. TI POTREBBE ...A Modigliana , una RSA è stata evacuata per precauzione dopo ladiregistrata all'alba tra Toscana ed Emilia Romagna.Firenze - Una fortedisi è verificata tra Toscana ed Emilia - Romagna poco dopo le 5 del mattino di oggi, 18 settembre. Tantissime sono le segnalazioni che arrivano da Firenze e da Rimini. L'Istituto ...

L'evento è stato avvertito perché la magnitudo è tale da essere ben percepita dalle persone, alcune delle quali sono scese in strada con apprensione. Al momento non risultano situazioni ...E' avvenuta nella zona di Marradi a 67 chilometri da Firenze. In corso le verifiche di eventuali danni da parte della Protezione civile ...