Terremoto oggi | Protezione civile | Non ci sono criticità  Salvini | Seguiamo la situazione

L'assessore Monia Monni dopo la scossa di Marradi: "Verifiche su tutta l'area, grazie anche alle squadre della protezione civile della Regione, di quelle locali e dei vigili del fuoco"Draghiinfatti è - come direbbero i marxisti di una volta - oggettivamente alleato della ... un ponte tra Roma e Bruxelles che regga a qualsiasi. Sarebbe, se l'impresa riuscisse, più ...Gente in strada e apprensione a Tredozio dopo le forti scosse didi questa notte . Sono caduti dei calcinacci dalla torre civica e sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Cos' la sindaca Simona Vietina: 'Dalle 5 di questa mattina giro ...

Terremoto, forte scossa tra Toscana e Romagna: avvertita a Firenze, magnitudo 4.8 Open

Terremoto a Firenze e in Toscana, oggi: scossa di magnitudo 4.8, scuole chiuse a Marradi, Borgo e Firenzuola Corriere Fiorentino

Vigili del Fuoco al lavoro nell'entroterra dopo lo sciame sismico iniziato nel cuore della nottata tra domenica e lunedì, alle 5.10, con la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 Richter con epicentro ..."Abbiamo molte strutture danneggiate, anche il palazzo comunale, e stiamo evacuando una porzione di una casa di riposo, dieci persone". Lo spiega all'ANSA la sindaca di Tredozio (Forlì-Cesena) Simona ...