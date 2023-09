Terremoto oggi in Italia 18 settembre 2023 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di lunedì 18 settembre 2023)18Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, lunedì 18: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 17Cosa ...

Una forte scossa di terremoto si è verificata tra Toscana ed Emilia - Romagna poco dopo le 5 del mattino di lunedì, 18 settembre. Tantissime sono le segnalazioni che arrivano da Firenze e da Rimini. L'Istituto Nazionale di ...

Ore 5,10, fortissima scossa di terremoto: paura in Romagna. Tantissime chiamate al 115 ForlìToday

Terremoto oggi, forte scossa con epicentro a Marradi, poi nuove scosse nella zona di Tredozio Corriere Romagna

L'epicentro a 3 km da Marradi in Mugello a una profondità di 8 km. L'evento sismico delle 5.10 era stato preceduto alle ore 4.38 da una scossa di terremoto, di intensità 3.3, registrata anch'essa dall ... Terremoto fra la Romagna e la Toscana alle 5.10, scossa di magnitudo 4.8: epicentro fra San Marino e Marradi (Firenze), gente in strada.