Terremoto oggi Firenze | magnitudo | epicentro e ultime notizie

(Di lunedì 18 settembre 2023)– Una forte scossa didi4.8 si è verificata alle ore 5.10 nella provincia di. Secondo quanto riporta l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’è stato individuato a 3 chilometri a sud-ovest del Comune di Marradi. La scossa è stata avvertita distintamente a, ma anche in tutta la Toscana, in Emilia-Romagna e nelle Marche. Al momento non si registrano particolari danni a cose o persone, ma si segnalano centinaia di persone scese in strada dopo il sisma e sono in corso le verifiche della Protezione Civile. “C’è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari”, ha detto a Rainews24 il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. In via ...