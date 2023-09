Terremoto oggi a Firenze | forte scossa a Marradi La situazione nelle strade

(Di lunedì 18 settembre 2023) Unadisi è verificata. La terra ha tremato questa mattina alle ore 5.10. L’epicentro si è verificato nel Fiorentino, a 3 km dal comune di, a una profondità di 8.4 km, e con un magnitudo di 4,8. Lo scuotimento è stato ravvisato praticamente tra le due regioni Toscana L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:di magnitudo 3.6 in Centro Italia: sciame sismico infinitoCampotosto, geologi: “il Monte Vettore si frantuma”, ritorna l’allarme, nuovo sciame sismicoIschia: case costruite con materiale scadenti Messico:7,1 con oltre 200 ...

Circolazione ferroviaria sospesa tra Bologna e Firenze dalle 5:10 per verifiche tecniche dopo ildi18 settembre 2023 tra Toscana ed Emilia Romagna. La circolazione è invece tornata regolare a Faenza, si legge sul sito di trenitalia. I treni Alta Velocità possono essere ...Giani: 'Al momento nessuna criticità' In particolare ildel 1919 è uno dei più importanti terremoti italiani del XX secolo, e anche uno dei più forti adconosciuti con epicentro nell'...Scuole chiuse in provincia di Firenze - 'A seguito delle scosse diregistrate nelle ultime ore, si comunica che,, lunedì 18 settembre, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse ...

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

Terremoto, forte scossa tra Toscana e Romagna: avvertita a Firenze, magnitudo 4.8 Open

Una scossa terremoto, magnitudo tra 4.6 e 5.1 si è verificata alle 5.10 nel fiorentino. È la stima della effettuta dall'Ingv. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze. Al momento non si ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha toccato le zone di Firenze e provincia intorno alle 5.10 di questa mattina. Subito dopo, un'altra scossa di magnitudo 2.8 è stata segnalata nella provincia ...