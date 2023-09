Terremoto nella notte a Marradi | magnitudo 4 8 Gente in strada Sindaco chiude le scuole

Una zona ad alto rischio sismico La zona interessata dal"è caratterizzata da alta ... entrambi con epicentrozona del Mugello regione storica nel cuore dell'Appennino tosco - emiliano ...... in Romagna,provincia di Firenze e in tutta la parte settentrionale della Toscana Forte scossa dialle 5,10provincia di Firenze, ad una profondità di 8.4 km. Ildi ...Molta gente si è riversata in strada, spaventata dal, ma a parte un intervento in una ... ha annunciato che "le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in via precauzionale"...

a circa 10 km in linea d'aria da Marradi A seguito della scossa di terremoto avvertita questa notte, le scuole elementari e medie di Riolo Terme rimarranno chiuse per verifiche strutturali nella ...Alle ore 5:10 di lunedì 18 settembre 2023 si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 nella provincia di Firenze. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 3 chilometri a ...