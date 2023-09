Terremoto nel Mugello e in Romagna | colpite le zone alluvionate

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 settembre 2023) Centinaia di persone si sono riversate in strada per la paura nelfiorentino a causa di un fortedi magnitudo 4.8, verificatosi alle 5.10 del 18 settembre. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato l’epicentro a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi. Paura, crepe nelle case e chiamate ai vigili del fuoco anche a Forlì dove il Presidente Mattarella sta arrivando per inaugurare l’anno scolastico. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze, ma anche in tutta la Toscana e in Emilia-. In particolare a Faenza e Imola, e fino alle Marche. Al momento non si registrano danni a cose o persone. C’è tuttavia “molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari” ha confermato a Rainews24 il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.in ...