Terremoto nel fiorentino | scosse in una zona ad alta pericolosità

(Di lunedì 18 settembre 2023) AGI - Lainteressata dalla sequenza sismica che ha fatto tremare la terra nelè caratterizzata dasismica, come testimoniato dalla Mappa dellasismica del territorio nazionale (Mps04) e dai forti terremoti avvenuti in passato Sono due i forti terremoti del passato più vicini all'area della sequenza sismica di queste ore, entrambi con epicentro nelladel Mugello regione storica nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano a circa 25 km a nord di Firenze: l'evento del 13 giugno 1542 di magnitudo stimata (Mw) 6.0 e l'evento sismico del 29 giugno 1919 di magnitudo (Mw) 6.4. In particolare ildel 1919 è uno dei più importanti terremoti italiani del XX secolo, e anche uno dei più forti ad oggi conosciuti con ...

Le scosse dihanno spaventato la popolazione di Marradi che è scesa per strada. Il ...fuoco toscano fa sapere che in seguito all'evento sismico avvenuto nelle prime ore di questa mattina...Sisma Appennino, Giani: stiamo verificando eventuali danni 'di Magnitudo ML 4.8 con epicentro a Marradi (FI). In corso altre scosse di assestamento. Stiamo verificando eventuali danni ...pomeriggio è in programma la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Forlì, ... La zona interessata dala Marradi 'è caratterizzata da alta pericolosità sismica'. Così l'...

Terremoto, scossa di magnitudo 4.8 nel Fiorentino | Paura a Firenze, danni nel Forlivese TGCOM

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Scuole chiuse. Danni a Tredozio - La sindaca di Tredozio a Rainews24: "Scuole chiuse e edifici non agibili" - La sindaca di Tredozio a Rainews24: "Scuole chiuse e edifici non agibili" RaiNews

Trema la terra tra Toscana e Romagna. L'epicentro del sisma di questa mattina è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi, come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). I ...Un scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina, 18 settembre, alle 5:10 il Comune di Marradi, in provincia di Firenze: lo riporta sul suo sito l’Istituto nazionale di geofisica e ...