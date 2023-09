Terremoto Marradi | brandine allestite nella palestra della scuola Dino Campana

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il presidenteregione Toscana Eugenio Giani: "Pronta un'area di assistenza per i cittadini in caso di necessità o per chi ha paura"

Curiosità: Marradi (pronuncia: /mar'radi/; Maré /ma're/ in romagnolo) è un comune italiano di 2 902 abitanti, collocato sul versante romagnolo dell'Appennino tosco-romagnolo, ma amministrato dalla città metropolitana di Firenze, in Toscana (Romagna fiorentina).

La maggiore delle scosse con epicentro a ridosso della fiorentina, alle 5,10 di oggi ha raggiunto l'intensità 4,8. A dare la misura dell'intensità delè la Scala Richter, da 0 fino a 10 gradi, che stima l'energia sprigionata dal sisma, ma non le ...

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Scuole chiuse. Danni a Tredozio - Ripartiti i treni sulla linea ferroviaria Borgo S.Lorenzo-Marradi - Ripartiti i treni sulla linea ferroviaria Borgo S.Lorenzo-Marradi RaiNews

In seguito alla scossa di terremoto di questa mattina, lunedì 18 settembre, con epicentro localizzato nel comune di Marradi, a 3 chilometri in direzione sud ovest del paese, in provincia di Firenze, m ...A causa di questo Terremoto in Toscana, si potrebbero trovare sfollate centinaia di famiglie tra Forlivese e la stessa zona di Marradi.