Terremoto in provincia di Firenze | 92 scosse a Marradi e Palazzuolo sul Senio Misericordie toscane in allerta

(Di lunedì 18 settembre 2023) Continuano ledinell'Alto Mugello. Oltre a, nella mattinata di oggi, 18 settembre 2023, hanno interessato anche il comune vicino disul, oltre che Tredozio, in Romagna L'articolo proviene daPost.

Il terremoto di Messina del 1908 (citato in letteratura scientifica come terremoto della Calabria meridionale-Messina o anche come terremoto calabro-siculo) è considerato uno degli eventi sismici più catastrofici del XX secolo. Il sisma, di magnitudo 7,1 Mw, accadde alle ore 5:20:27 (ora locale) del 28 dicembre 1908 e danneggiò gravemente le città di Messina e Reggio Calabria nell'arco di 37 secondi. Metà della popolazione della città siciliana e un terzo di quella della città calabrese persero la vita.

Il terremoto di magnitudo 4.9, registrato alle ore 05,10 italiane nella provincia di Firenze, è dovuto allo stiramento dell'Appennino: "È un meccanismo caratteristico di quest'area che sta a cavallo t ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sisma, crolla parte del soffitto di casa mentre dorme ma è salvo: “Sono miracolato' ...