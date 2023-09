(Di lunedì 18 settembre 2023) Unadisi è verificata traed Emilia-Romagna poco dopo le 5 del mattino di oggi, 18 settembre. Tantissime sono le segnalazioni che arrivano da Firenze e da Rimini. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha stimato una magnitudo tra 4.6 e 5.1 e dice che lasi è verificata alle ore 5 e 10 nella zona di Firenze. Subito dopo ne è seguit un’altra di magnitudo 2.8, segnalata nella provincia di Forlì-Cesena. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Successivamente l’Ingv ha corretto la magnitudo a 4.8. Laha avuto epicentro a tre chilometri da Marradi e una profondità di 8,4 chilometri. Il paese è collocato sull’appennino tosco-romagnolo. Alcune persone si sono riversate in strada dopo la ...

Unascossa disi è verificata tra Toscana ed Emilia - Romagna poco dopo le 5 del mattino di oggi, 18 settembre. Tantissime sono le segnalazioni che arrivano da Firenze e da Rimini. L'...Undi magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle 5:10 il Comune di Marradi , in provincia ... La piùdi queste ha fatto segnare una magnitudo di 2.8 , con ipocentro a 7 chilometri di ...La magnitudo provvisoria è tra 4.6 e 5.1. La scossa si è verificata alle 5.10 con epicentro Marradi. Molta la gente scesa in strada.

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Scuole chiuse. Danni a Tredozio - La sindaca di Tredozio a Rainews24: "Scuole chiuse e edifici non agibili" - La sindaca di Tredozio a Rainews24: "Scuole chiuse e edifici non agibili" RaiNews

Terremoto, forte scossa tra Toscana e Romagna: avvertita a Firenze, magnitudo 4.8 Open

«Una scossa molto forte: 4.8 è una magnitudo significativa ... facendo tornare alla mente di tanti il devastante terremoto (di magnitudo 6.4) del 29 giugno 1919, ancora presente nella memoria di molti ...In Mugello ci sono scuole chiuse in seguito al terremoto che questa mattina si è fatto sentire nitidamente fino a Firenze. Segnatamente, è stato deciso in via precauzionale di lasciare chiuse le ...