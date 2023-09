Terremoto di magnitudo 5 1 tra Romagna e Toscana | Marradi Firenze colpita

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 settembre 2023)- "La scossa sismica, avvertita anche in città come Forlì, Bologna e, crea preoccupazione nelle zone colpite dalle recenti alluvioni, con il presidente Mattarella atteso oggi per esprimere solidarietà." Nel cuore dell'Italia, una scossa sismica di5.1 ha scosso le regioni dellae dellaalle prime luci dell'alba, con epicentro situato a, nella provincia di. La popolazione, sorpresa dal, è scesa in strada anche in località come Faenza, nella provincia di Ravenna. La scossa ha avuto una portata così intensa da essere avvertita anche ai piani bassi delle abitazioni, innescando un legittimo timore tra i residenti. L'evento sismico, che ha destato grande preoccupazione in tutta la regione, ...