Terremoto di magnitudo 4 8 in provincia di Firenze

(Di lunedì 18 settembre 2023) Undi4.8 ha colpito questa mattina alle 5:10 ladi. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi ad una profondità di 8,4 km. La forte scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Si segnalano centinaia di persone riversatesi in strada dopo il sisma. In corso una verifica sui possibili danni. Sono in corso numerose scosse di assestamento dicompresa tra 2.8 e 2.0.