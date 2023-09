Terremoto di magnitudo 4 8 in provincia di Firenze Curcio | Non risultano danni importanti

(Di lunedì 18 settembre 2023) Una scossa didi4.8 ha colpito questa mattina alle 5:10 ladi. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi ad una profondità di 8,4 km. La forte scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Si segnalano centinaia di persone riversatesi in strada dopo il sisma. In corso una verifica sui possibili. Sono in corso numerose scosse di assestamento dicompresa tra 2.0 e 3.0, la più forte di queste ha ha avuto ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, indi Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d'aria da Marradi. Scuole chiuse a Marradi e Borgo San Lorenzo"A seguito delle scosse ...

a Firenze, in corso la valutazione dei danni. Panico tra la gente, tutti in strada Una scossa ditra 4.6 e 5.1 si è verificata alle 5.10 nel Fiorentinio . E' la stima effettuta dall'Ingv. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze . Al momento non si registrano ...Undi4.8 ha interessato questa mattina il comune di Marradi in provincia di Firenze. A riportarlo è l'Ingv (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). L'epicentro è stato ...... alle 5.23 e alle 5.26 scosse di assestamento a Marradi (2, di 2.5 e di 2) e alle 5.32 a Tredozio. La più recente alle 06:56 (ML 3.0) a 6 km. a Sud Ovest di Tredozio. Le scosse di...

