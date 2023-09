Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

7.00 Terremoti, forte scossa nel Fiorentino Undi4.8 si è verificato alle 5.10 nell'area di Marradi,in provincia di Firenze. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia(Ingv). L'epicentro è stato localizzato ...diML 4.8 con epicentro a Marradi (FI). Stiamo verificando eventuali danni causati dalla forte scossa diavvertita in molte zone della Toscana. In corso scosse di ...Ha colpito questa mattina alle 5:10 il Comune di Marradi. Gente in strada, al momento non segnalati danni

Terremoto, forte scossa tra Toscana e Romagna: avvertita a Firenze, magnitudo 4.8 Open

Forte scossa di terremoto a Firenze e in Toscana, magnitudo 4.8. Giani: «Stiamo verificando eventuali danni» Corriere Fiorentino

Scosse di terremoto, nella notte, a Marrado, sull'Appennino nella parte estrema della provincia di Firenze al confine con la Romagna. Alle 4.38 di oggi, 18 settembre 2023, una scossa di terremoto di i ...(Adnkronos) – Terremoto oggi tra la Toscana e l’Emilia Romagna. Diverse le scosse. Alle ore 4.38 una scossa di intensità 3.3 è stata registrata dall’Ingv a 4 Km a sud ovest di Marradi, nell’Appennino ...