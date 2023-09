Terremoto di magnitudo 4 8 a Firenze | gente in strada e scuole chiuse

(Di lunedì 18 settembre 2023) Forti scosse diin provincia di: la più intensa, di4.8, è stata avvertita dalla popolazione alle 5.10 di questa mattina. L'Ingv ha localizzato l'epicentro a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi, nel Mugello. Il sisma è stato avvertito distintamente a, ma anche nel resto della regione, in Emilia-Romagna e nelle Marche. Per fortuna al momento non si segnalano danni a persone o cose. Solo tanta paura escesa inper il grosso spavento. Intanto, sarebbero in corso le verifiche della Protezione civile. "C'è molta preoccupazione, tantain, ma non si segnalano danni particolari”, ha spiegato a Rainews24 il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. Mentre il capo del Dipartimento della Protezione ...

