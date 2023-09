Terremoto da paura in Toscana | trema tutto nella notte | gente in strada

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Una scossa didi magnitudo 4.9 si è verificata alle 5.10 nel fiorentino: il sisma è stato registrata dall'Ingv con epicentro 3 km da Marradi (Firenze) ad una profondità di 8,4 km. Dopo l'evento molte persone sono scese inper lo spavento. «Molte richieste da parte di cittadini spaventati, in corso alcune verifiche per delle crepe in abitazioni private, nessuna segnalazione di danni o persone coinvolte», il primo bollettino dei vigili del fuoco della provincia di Forlì-Cesena. «C'è molta preoccupazione, tantain, ma non si segnalano danni particolari. I vigili del fuoco stanno uscendo per le verifiche ma al momento non si segnalano criticità», l'aggiornamento a Rainews24 del sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. In generale c'è stata una sola richiesta di intervento effettuata dal ...