Terremoto a Marradi | magnitudo 4 8 | centinaia in strada e scuole chiuse

E' di magnitudo 4.8 la scossa diregistrata dall'Ingv con epicentro 3 km da(Firenze) ad una profondità di 8,4 km. La forte scossa dicon epicentro nel Fiorentino è stata ...La reazione del presidente Giani "Non risultano situazioni di particolare criticità a seguito delcon epicentro a. Continueranno i controlli agli edifici e strutture" ha scritto sui ...Al momento non risultano situazioni di particolare criticità a seguito delcon epicentro a. Continueranno i controlli agli edifici e strutture", scrive in un post il Governatore ...

Terremoto, forte scossa tra Toscana e Romagna: avvertita a Firenze, magnitudo 4.8 Open

Terremoto oggi a Marradi, scossa di magnitudo 4.8 avvertita in Toscana ed Emilia Romagna Fanpage.it

Terremoto oggi tra la Toscana e l’Emilia Romagna. Diverse le scosse. Alle ore 4.38 una scossa di intensità 3.3 è stata registrata dall’Ingv a 4 Km a sud ovest di Marradi, nell’Appennino Tosco-Emiliano ...Firenze - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle 5.10 nella provincia di Firenze. L'Ingv ha localizzato l’epicentro a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi. La scossa è ...