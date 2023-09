Terremoto a Marradi | avvertito tra Toscana e Romagna | paura e gente per strada

(Di lunedì 18 settembre 2023) Forte scossa ditraed Emilia-alle 5.10 di questa mattina: magnitudo 4.9, tantain. Epicentro delil comune di, in provincia di Firenze. Alle 5.10 di questa mattina migliaia di persone sono state svegliate da una forte scossa.. Molto lo spavento tra i residenti in ...

Ingv: "L'epicentro a 3 km a sud - ovest di". Scuole chiuse. Giani: "Continuiamo le ...Non risultano al momento danni rilevanti né feriti a seguito delregistrato all'alba di oggi vicino a, in provincia di Firenze. Lo rende noto il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio parlando ai microfoni di Sky TG24. 'Tanta ......stata una sola richiesta di intervento effettuata dal distaccamento didei pompieri per una verifica svolta presso una struttura RSA con esito negativo. 'A seguito delle scosse di...

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Scuole chiuse. Danni a Tredozio - Danni a Tredozio, "Tutti fuori dalle case" - Danni a Tredozio, "Tutti fuori dalle case" RaiNews

Terremoto, forte scossa tra Toscana e Romagna: avvertita a Firenze, magnitudo 4.8 Open

L'epicentro del terremoto - si legge nella nota Ingv - è stato individuato a circa 3 km a Sud Ovest del comune di Marradi (FI), circa 42 Km circa a nord di Firenze.per un punto sul terremoto che ha colpito poche ore fa la provincia di Firenze "La prima scossa alle 5:10, di magnitudo 4.8, è avvenuta nella provincia di Firenze, nel comune di Marradi. L'evento è ...