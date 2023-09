Terremoto 4 8 in provincia di Firenze alle 5 di mattina | persone escono in strada Chiuse le scuole a Marradi

(Di lunedì 18 settembre 2023) Undi magnitudo 4.8 ha colpito questa5:10 il Comune di, indi, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna: a comunicarlo sul suo sito è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 chilometri a sud-ovest di. Il sisma, secondo l’Ingv, è stato seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa. La più forte di queste ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a 7 chilometri di profondità ed è avvenuta a 4 chilometri a ovest di Tredozio, indi Forlì-Cesena, a circa 10 chilometri in linea d’aria da. Le scosse dihanno spaventato la popolazione di ...

Le parole di Giani La forte scossa di, di magnitudo 4,8, registrata stamani indi Firenze, con epicentro a Maradi, è stata "avvertita in molte zone della Toscana". Al momento, "...... in Romagna, nelladi Firenze e in tutta la parte settentrionale della Toscana Forte scossa dialle 5,10 nelladi Firenze, ad una profondità di 8.4 km. Ildi ...Undi magnitudo 4.8 ha interessato questa mattina il comune di Marradi indi Firenze. A riportarlo è l'Ingv (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). L'epicentro è stato ...

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze. Curcio: Non risultano danni importanti Sky Tg24

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

Un terremoto di magnitudo Richter 4.8 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV alle ore 05:10 italiane del 18 settembre 2023 nella provincia di Firenze, ad una profondità di 8.4 km.La scossa è stata percepita in altre località toscane ma anche dell'Emilia-Romagna, come Imola (Bologna) e Faenza (Ravenna) ...