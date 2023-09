Terra Amara | Yilmaz come muore?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Uno dei protagonisti diper le conseguenze di un incidente stradale, dopo aver subito un intervento chirurgico. E lascia così per sempre la sua Züleyha. L’uomo la affiderà al “nemico” Demir, spirando poco dopo. Masi arriva a questo tragico epilogo, nella serie turca? Tutto comincia quandoAkkaya riceve una telefonata da Azire che gli comunica le difficili condizioni di salute del figlio Kerem Alì, portato in ospedale.si precipita dal bambino, ma nel tragitto è coinvolto in un incidente. La sua macchina esce fuori strada, cade in un burrone, e poi si incendia. Demir e Züleyha assistono al sinistro a bordo della loro auto, che seguiva quella di. La stessa donna, con grande sprezzo del pericolo, lo ...