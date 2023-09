Tennis | Lorenzo Musetti diventa padre | chi è la compagna Veronica Confalonieri

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il giovane talento di Carrara presto saràA soli 21 anni,si prepara are. Ilta di Carrara, infatti, avrebbe dato la notizia ai compagni di squadra in questi giorni di Coppa Davis. Da qualche mese, era dicembre 2022 quando l’ha reso noto, è impegnato con. La ragazza è sorella di Valentine, moglie dell’altrota italiano Gianluca Mager. Ladal 2019 lavora a Sky, nell’ambito della grafica e ha studiato allo Ied, l’Istituto Europeo del design. Tra i suoi hobby c’è proprio il. I due, spesso, hanno condiviso scatti insieme, tra vacanze e tempo libero. Non sono arrivate ancora conferme ufficiale da parte dei due ma la ...

RANKING ATP, LA TOP 20 DEGLI ITALIANI (18 - 9 - 2023) 1 (7) Jannik Sinner 4.465 punti 2 (18) Lorenzo Musetti 1.925 3 (38) Lorenzo Sonego 1.140 4 (48) Matteo Arnaldi 983 5 (66) Matteo Berrettini 832 109. Marco Cecchinato 548 129. Flavio Cobolli 476

Coppa Davis, l'Italia supera la fase a gironi di Bologna e accede ai quarti di finale a Malaga senza Sinner e Berrettini.Grande affluenza e partecipazione di pubblico presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino per la terza edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport. L’evento, Official Charity delle Nitto ATP F ...