Tennis | Jannik Sinner | tra Asia | Vienna e Parigi per arrivare alle ATP Finals di Torino

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023)è (quasi) pronto a ritornare in campo. Lo abbiamo visto per l’ultima volta agli ottavi di finale degli US Open, dove si è trovato a dover cedere ad Alexander Zverev, con il tedesco che si era imposto in cinque set. Molte sono state le critiche per il fatto di aver saltato la Coppa Davis, parecchie delle quali andate, per la verità, a toccare tasti che colc’entrano poco. La realtà dei fatti, e la storia degli ultimi vent’anni di Davis (ma non solo) lo insegna, è che il rapporto tra la Coppa e i top player, qualsiasi nome abbiano, è sempre da gestire e analizzare con attenzione. Il numero 1 d’Italia ripartirà dalla tournéetica, e in particolare dall’accoppiata formata dall’ATP 500 di Pechino (28 settembre-4 ottobre: per riallineare il calendario ATP, in alcune settimane non si segue il ...