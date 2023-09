Tennis | il calendario dei prossimi tornei di Jannik Sinner verso le ATP Finals

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Messe alle spalle anche le polemiche della Coppa Davis a Bologna,si sta preparando per tornare in campo. L’altoatesino ha deciso di non prendere parte alla fase a gironi della competizione a squadre per recuperare da un piccolo infortunio ha deciso di preservarsi. Quando rivedremo l’altoatesino in gioco?è nell’entry list dell’ATP500 di Pechino che inizierà il 28 settembre. Un torneo decisamente qualitativo in cui manca solo il n.1 del mondo Novak Djokovic, che salterà tutta la lunga trasferta asiatica per tornare in campo sul finire di ottobre nel Masters1000 di Parigi-Bercy. Nella settimana successiva la stagione d’Oriente vivrà il suo momento di maggior prestigio con il Masters1000 di Shanghai dove, attualmente nell’entry list, non ha mai giocato in carriera, visto anche quanto accaduto ...