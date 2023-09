Tennis | Binaghi chiude il caso Sinner | “Per vincere degli Slam serve fare delle rinunce nel breve periodo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Messa in archivio la settimana di Coppa Davis a Bologna. All’Unipol Arena, la Nazionale italiana diha rischiato non poco una clamorosa eliminazione, nel Gruppo A con Canada, Cile e Svezia. La netta sconfitta all’esordio contro la formazione canadese, priva di Felix Auger-Aliassime e di Denis Shapovalov, aveva messo in allarme tutti. Bravi gli azzurri a reagire e a imporsi nei restanti incontri, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale di Davis a Malaga (Spagna) sul finire di novembre. A commentare il tutto, ai microfoni dei media presenti, è stato il presidente della FITP, Angelo. “In linguaggio calcistico potremmo dire che l’abbiamo ribaltata. Abbiamo fatto una remuntada. Abbiamo subito il primo giorno una sconfitta bruciante, inattesa, in casa, e l’avremmo complessivamente subita se non avessimo completato questa grande impresa ...