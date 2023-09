Temptation Island Winter | adesso è ufficiale | chi conduce e quando inizia

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 18 settembre 2023)si farà e a confermarlo è proprio Filippo Bisciglia. Il noto conduttore televisivo poche ore fa ha rivelato che a condurre il reality sarà lui stesso in questa nuova edizione invernale. Il volto del Biscione ha aggiunto che per ora non c’è ancora il titolo definitivo del programma. Forse si opterà per L'articolo proviene da KontroKultura.