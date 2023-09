Tegola Atalanta | a Firenze si ferma Scamacca | infortunio muscolare

(Di lunedì 18 settembre 2023) Danno e beffa per l’. Oltre alla sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina, Gianlucaha riportato unal flessore sinistro. Il ko è maturato durante la partita, dopo che l’attaccante era subentrato al 59? al posto di De Ketelaere. Gli esami nelle prossime ore chiariranno la natura del problema: mercoledì in mattinata se ne dovrebbe sapere di più.

Proprio l'ex Atalanta al 24 finalizza il bel triangolo tra Colombo e Caprari, firmando la rete del ...per il Monza che perde Caprari al 26 per un infortunio alla caviglia.

Clamorosa rimonta e vittoria a sorpresa per il Frosinone di Di Francesco, che da ex batte il Sassuolo per 4-2. Monza e Lecce si prendono un punto a testa nel match delle ore 15. Proprio l'ex Atalanta al 24' finalizza il bel triangolo tra Colombo. Il Lecce, invece, prova a ripartire sfruttando l'estro e la velocità di Banda e Almqvist. Tegola per il Monza che perde Caprari.