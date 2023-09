(Di lunedì 18 settembre 2023) Due giornali statunitensino uninche la segua in giro per il mondo. E le candidature fioccano

Ultima ipotesi è quella che riguarda. La popstar potrebbe interpretare DazzlerÈ seguendo questa formula, apparentemente semplice, che la cantante country, 33 anni, abilissima imprenditrice di se stessa, è diventata insieme alla collega Beyonc la regina dell'...Poi una ha detto all'altra: "Evviva, abbiamo l'autografo di!". Non so se prenderlo come un complimento o come un insulto".ha 23 anni. Io lo prenderei come un complimento. "...

Taylor Swift: negli Usa si cerca «giornalista specializzato» nella cantante Vanity Fair Italia

Taylor Swift perde il diamante da 12 mila dollari: la reazione è virale La7

Due giornali statunitensi cercano un giornalista specializzato in Taylor Swift che la segua in giro per il mondo. E le candidature fioccano ...Gannet cerca un reporter per seguire Taylor Swift e un altro per Beyoncé. In un contesto in cui il business dell’intrattenimento è sempre più centrale e cantanti fatturano come grandi aziende ...