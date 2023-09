Taylor Swift ha rotto un anello vintage agli MTV VMAs | quanto vale

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 settembre 2023)continua a macinare successi ma, durante la notte degli MTV2023, ha danneggiato unche ha indossato in abbinamento al look Versace.è la star del decennio. Ogni volta che appare sul red carpet ruba tutta la scena, così come fa incetta di premi lasciando la concorrenza a bocca asciutta. Èaccaduto ancora una voltaMTV, uno degli eventi più attesi dell’anno per gli esperti di musica che possono finalmente riscuotere la gloria meritata. E se i Maneskin hanno infiammato il palcoscenico con la loro performance, portando a casa anche il premio per Best Rock,non solo ha racimolato altre nove statuette su undici, ma ...