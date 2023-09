Tartarughe Ninja | possibile ritorno in live action

(Di lunedì 18 settembre 2023)Caos Mutante è nelle sale da un paio di settimane ormai e il film ha avuto un discreto successo al botteghino, il fumettista Kevin Eastman ne ha approfittato per parlare di un loroinLeonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello hanno accompagnato generazioni e generazioni di bambini e adulti nel corso degli anni in ogni specie di media immaginabile: dai videogiochi alle serie animate, dai film ai fumetti. Di recente è stato distribuito nei cinema di tutto il mondoCaos Mutante, con un discreto incasso al box office (cliccando qui troverete l’articolo a riguardo).inKevin Eastman, il papà ...

Curiosità: Tartarughe Ninja (in origine Teenage Mutant Ninja Turtles, letteralmente "Tartarughe ninja mutanti adolescenti") è una serie a fumetti di genere fantascientifico e super eroistico ideata nel 1984 dai disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird tramite un’autoproduzione e pubblicata inizialmente negli Stati Uniti d'America dalla casa editrice statunitense Mirage Studios. Dopo aver conosciuto diversi editori e formati, attualmente è pubblicata dalla IDW Publishing.

...1.300.747 - 210.352 3 THE NUN 2 - 1.066.140 - 172.824 4 IO CAPITANO - 401.856 - 75.489 5 BARBIE - 152.157 - 29.596 6 JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE - 149.510 - 28.416 7:...: Caos Mutante - nei cinema italiani dal 30 agosto - ha riscontrato un discreto successo al botteghino. In seguito al rilancio del franchise gli spettatori si sono quindi interrogati ...

Kevin Eastman, creatore delle Tartarughe Ninja, ha parlato in un'intervista di un possibile ritorno in live action. Scopriamo i dettagli.